Нуну: такой сплочённости у «Порту» не было никогда

Главный тренер «Порту» Нуну Эспириту Санту прокомментировал поражение команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:1). Португальская команда выбыла из розыгрыша главного еврокубкового турнира.
«Как и в первом матче, красная карточка стала решающей. Всегда есть повод подумать над тем, чего мы могли бы достигнуть с 11 игроками в этих двух поединках. Сегодня мы просто хотели играть в свой футбол. Мы хорошо начали, владели мячом, надёжно защищались. Мы показали мастерство и действовали уверенно. Мы знали, что нам нужно было забить как минимум два гола, но при этом не хотели изменять своему стилю. И до удаления у нас всё получалось. Во втором тайме я был поражён активной поддержкой наших болельщиков. Эта поддержка дала нам дополнительные силы. Мы больше не пропустили. Кроме того, мы даже создали несколько моментов после перерыва. Мы действительно стали единым целым. Такой сплочённости у нас никогда не было ранее», — приводит слова Нуну пресс-служба УЕФА.