Сампаоли: два нереализованных пенальти сказались на исходе матчей с «Лестером»

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли прокомментировал выездное поражение команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лестер Сити» (0:2) и вылет из турнира.
«Такое ощущение, что это кошмарный сон. Мы доминировали над соперниками на протяжении всего матча, они отошли к своим воротам, а нам так и не удалось забить. Думаю, что мы проиграли потому, что не забили больше голов в Севилье.
Два нереализованных пенальти сильно сказались на результате. Футбол зачастую состоит из мельчайших деталей, и в этом аспекте мы были худшей командой», — цитирует Сампаоли Daily Mail.
В первом матче, завершившемся в пользу «Севильи» со счётом 2:1, пенальти не реализовал Хоакин Корреа, а в ответной встречи голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель отразил удар с 11-метровой отметки, выполненный Стивеном Н'Зонзи.