Муравьев: зарплаты полкоманды «Динамо» не соответствуют уровню игры

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьёв, побывав в гостях у «Чемпионата», рассказал о ситуации с финансовой ведомостью игроков команды.
«У нас полкоманды игроков, у которых зарплата не соответствует уровню игры. Я как-то разговаривал с одним агентом. Он поинтересовался, какая у кого из игроков «Динамо» зарплата. Когда я назвал ему суммы, он переспросил: «Куда я обратился – в «Реал», «Барселону» или «Манчестер Юнайтед»?» С теми же, кто нам нужен, мы уже пересмотрели условия контрактов. Многие пошли на серьёзные изменения в условиях. Некоторые реально оценивают ситуацию на рынке и свою востребованность на нём. Идёт переоценка ценностей. Есть люди, которые понимают, что их заработная плата не соответствует их текущему уровню.
С Погребняком ситуация непростая. Если я вижу в разгрузке ведомости свою основную задачу, то несложно предположить, наверное, что мы беседовали уже не один раз. На сегодняшний день мы продолжаем вести переговоры с Павлом по изменению условий сотрудничества», — сказал Муравьёв.
Полное интервью с Евгением Муравьёвым появится на «Чемпионате» в ближайшее время.