Гвардиола повторил, что больше никогда не будет наставником «Барселоны»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола повторил, что не планирует возвращаться в «Барселону». Экс-наставник испанского гранда и мюнхенской «Баварии» высказался на этот счёт достаточно однозначно.
«Я больше никогда не буду наставником «Барселоны». Мой этап в этом клубе закончился», — приводит слова Гвардиолы Marca.
Гвардиола возглавлял каталонскую команду с 2008 по 2012 год. Под его руководством сине-гранатовые, в частности, выиграли чемпионат Испании (2008/09, 2009/10, 2010/11), Кубок страны (2008/09, 2011/12), Лигу чемпионов (2008/09, 2010/11) и клубный чемпионат мира (2009, 2011).