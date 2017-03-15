Иборра: «Севилья» сама проиграла борьбу с «Лестер Сити»

Полузащитник «Севильи» Висенте Иборра считает, что поражение от «Лестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов является не столько заслугой соперника, сколько недостатком андалусской команды. В ответном матче подопечные Хорхе Сампаоли проиграли со счётом 0:2 и распрощались с турниром. В первой игре на своём поле они добились победы со счётом 2:1.
«Считаю, что «Севилья» сама проиграла борьбу с «Лестером». Когда на нашем поле мы вели со счётом 2:0, то думали, что сможем забить ещё. Но в результате сами получили гол в свои ворота. Во второй игре мы боролись и могли сыграть вничью, однако наша команда проиграла», — приводит слова Иборры Marca.