Рами: не надо винить Насри в поражении от «Лестер Сити»

Защитник «Севильи» Адиль Рами прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лестер Сити». Играя на выезде, андалусская команда проиграла со счётом 0:2 и выбыла из турнира. С 74-й минуты подопечные Хорхе Сампаоли играли вдесятером, поскольку после второй жёлтой карточки был удалён полузащитник Самир Насри, не совладавший с нервами.
«Не надо винить Насри в поражении от «Лестера». Мы все должны теперь поддержать его. В этом клубе мне нравится то, что все являются семьёй. Я впервые вижу коллектив, который так хочет побеждать, а игроки поддерживают друг друга. Нам нужны все наши игроки и болельщики, чтобы вновь играть в Лиге чемпионов», — цитирует Рами Marca.