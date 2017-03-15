Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези Лига чемпионов Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Гросскройц попросил у «Боруссии» Д разрешения тренироваться с резервной командой

15 марта 2017, среда. 07:26. Футбол
Бывший полузащитник «Штутгарта» Кевин Гросскройц обратился с просьбой к руководству и тренерскому штабу дортмундской «Боруссии», сообщает Sport Bild.

Она заключается в том, чтобы ему разрешили тренироваться с резервной командой дортмундцев. В данный момент неизвестно, какой ответ получит футболист.

«Штутгарт» недавно досрочно расторг контракт с Гросскройцем вследствие его поведения. Игрок оказался участником инцидента во время студенческой вечеринки, куда он отправился вместе с друзьями. Участниками вечеринки были ученики от 16 до 19 лет. Гросскройц оказался вовлечён в драку, в результате чего получил травму. Он уже выразил сожаление по поводу своего поведения.

Цвета «Боруссии» Гросскройц защищал с 2009 по 2015 год.
Источник: Sport Bild Сообщить об ошибке
Теги
Боруссия Д Кевин Гросскройц
Новости. Футбол
15 марта 2017, среда
07:43 Сампаоли: в каком клубе вижу себя? Я вижу себя на кровати, переживающим боль
07:28 «Барселона» была бы не прочь вернуть Тьяго Алькантару
07:26 Гросскройц попросил у «Боруссии» Д разрешения тренироваться с резервной командой
07:03 Рами: не надо винить Насри в поражении от «Лестер Сити»
06:44 Иборра: «Севилья» сама проиграла борьбу с «Лестер Сити»
06:35 Румменигге: Киммих станет наследником Лама и будет играть больше
06:22 Гвардиола повторил, что больше никогда не будет наставником «Барселоны»
06:00 Муравьев: зарплаты полкоманды «Динамо» не соответствуют уровню игры
05:44 Черышев пропустит от 5 до 8 недель
04:20 Сампаоли: два нереализованных пенальти сказались на исходе матчей с «Лестером»
02:40 Видео. Обзор матча «Лестер» — «Севилья» — 2:0
02:33 Видео. Обзор матча «Ювентус» — «Порту» — 1:0
02:21 Шмейхель назван лучшим игроком матча «Лестер» — «Севилья»
02:07 Сандро: нужно было сохранять концентрацию, «Порту» отлично играет на выезде
02:06 Тикиньо: ворота не становятся меньше, когда в них находится Буффон
02:05 Касильяс: два удаления и пенальти свели шансы «Порту» в ЛЧ к минимуму
01:57 Дибала назван лучшим игроком матча «Ювентус» — «Порту»
01:51 Нуну: такой сплочённости у «Порту» не было никогда
01:39 Аллегри: «Ювентусу» нужно улучшать качество футбола
01:29 Дибала: хочу, чтобы «Ювентус» снова играл с «Барселоной» в финале ЛЧ
01:25 Олбрайтон: «Лестер» по праву пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов
01:15 Шекспир: «Лестер» выбил из Лиги чемпионов одну из сильнейших команд Европы
01:06 Шмейхель: мои сейвы — это моя работа, приятно помочь «Лестеру»
00:59 Дани Алвес: не хочу попасть на «Барселону», с лучшими надо играть в финале
00:57 Морган: «Лестер» вновь сотворил невозможное
00:53 Буффон: не хочу, чтобы в 1/4 финала ЛЧ «Ювентусу» попался «Лестер»
00:52 Шмейхель — первый вратарь, отразивший пенальти в двух матчах противостояния ЛЧ
00:43 «Лестер» стал 25-й английской командой, дошедшей до четвертьфинала еврокубков
00:36 Три российских клуба выступят в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19
00:36 «Ювентус» обыграл «Порту» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
00:35 «Лестер» победил «Севилью» со счётом 2:0 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
00:29 «Лестер» — «Севилья»: Морган стал первым ямайцем, который забил в Лиге чемпионов
00:16 Муравьёв: если ЦСКА не выкупит Ионова, будем искать другие варианты аренды
00:10 Торрес получил разрешение от врачей на участие в игре «Атлетико» — «Байер»
14 марта 2017, вторник
23:56 Обамейянг испытывает проблемы с приводящей мышцей бедра
23:50 Симеоне – о матче с «Байером»: камбэки бывают не только в матче «Барса» — «ПСЖ»
23:49 Коркут: «Атлетико» умеет терпеть, а «Байер» постарается цепляться за каждый шанс
23:43 Тренер «Монако» не исключил, что Фалькао сыграет с «Ман Сити» с первых минут
23:37 «Тоттенхэм» заявил, что Кейн избежал серьёзной травмы
23:35 Годин: «Атлетико» находится в хорошей форме и надеется выйти в четвертьфинал ЛЧ
23:32 Б. Силва: не думаю, что у «Монако» сильнейшая атака в мире — есть и посильнее
23:28 Болельщики «Зенита» создали петицию с требованием отстранить Турбина от работы
23:19 Жардим: у «Монако» и «Манчестер Сити» атака заложена в ДНК
23:12 Шевченко: от Хорватии ждут только победы над сборной Украины
23:04 Руководитель «Лестера»: решение уволить Раньери того стоило
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сумеет ли "Лестер" продлить победную серию и пройти "Севилью" в Лиге чемпионов?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+