«Барселона» была бы не прочь вернуть Тьяго Алькантару

Руководство «Барселоны» было бы не прочь вернуть полузащитника мюнхенской «Баварии» Тьяго Алькантару в свои ряды. Об этом сказал спортивный директор каталонского клуба Роберт Фернандес, сообщает Cadena Ser.
Фернандес смотрел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Арсеналом», в котором немецкий гранд разгромил «канониров» со счётом 5:1. Он был очень впечатлён игрой Алькантары и обсуждал её с руководством каталонского клуба.
Алькантара, которому в апреле исполнится 26 лет, покинул «Барселону» летом 2013 года в поисках большей игровой практики и пополнил ряды мюнхенцев. В «Баварию» его пригласил экс-наставник сине-гранатовых Хосеп Гвардиола, который к тому моменту возглавил немецкую команду.
Цвета «Барселоны» Алькантара защищал с 2008 по 2013 год. Действующий контракт игрока с «Баварией» рассчитан до лета 2019 года.