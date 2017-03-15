Сампаоли: в каком клубе вижу себя? Я вижу себя на кровати, переживающим боль

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли не хотел говорить о своём будущем после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лестер Сити». Андалусская команда потерпела поражение со счётом 0:2 и распрощалась с турниром. Представители СМИ спросили аргентинского специалиста, намерен ли он продлить контракт с «Севильей».
«В каком клубе вижу себя? Я вижу себя на своей кровати, переживающим боль», — приводит слова Сампаоли AS.
Ранее испанские СМИ сообщали, что Сампаоли является одним из главных кандидатов на пост наставника «Барселоны». Рулевой сине-гранатовых Луис Энрике уже объявил, что покинет каталонский клуб по окончании текущего сезона.