Президент «Севильи»: намерены продлить контракт с Сампаоли

Руководство «Севильи» не собирается расставаться с главным тренером команды Хорхе Сампаоли. Об этом сообщил президент андалусского клуба Пепе Кастро.
«Мы намерены продлить контракт с Сампаоли на один год», — приводит слова Кастро AS.
«Севилья» выбыла из Лиги чемпионов, проиграв в 1/8 финала «Лестер Сити». Сам Сампаоли был очень расстроен поражением команды и отказался отвечать на вопрос о своём будущем.
Сампаоли возглавил «Севилью» перед стартом нынешнего сезона, подписав двухлетнее соглашение. Ранее испанские СМИ сообщали, что Сампаоли является одним из главных кандидатов на пост наставника «Барселоны». Рулевой сине-гранатовых Луис Энрике уже объявил, что покинет каталонский клуб по окончании текущего сезона.