Биссарри: «Реал» оказался слишком великим клубом для меня

Бывший голкипер мадридского «Реала» Альбано Биссарри, защищающий ныне цвета «Пескары», отметил, что ему пришлось нелегко в испанском гранде. Цвета «Королевского клуба» аргентинский футболист защищал с 1999 по 2000 год.
«Когда мне был 21 год, появилась возможность перейти в «Реал». Всё произошло до того, как я успел подумать обо всём этом. И я не был готов к выступлению за «Реал». Там меня никто не учил, как отражать удары соперников. Я всё делал интуитивно. После того как я ошибся в двух матчах, меня уже никто не воспринимал как игрока, которому всего 21 год. Меня воспринимали как игрока, зарабатывающего деньги и которого нужно оскорблять, если он ошибается. Кроме того, и сам «Реал» имел проблемы и не был солидной командой. «Реал» оказался слишком великим клубом для меня», — цитирует Биссарри Marca.