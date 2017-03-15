На контрольно-пропускные пункты около «Крестовского» выделено 19,4 млн рублей

На организацию и обеспечение функционирования контрольно-пропускных пунктов транспортных средств около стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге в ходе подготовки и проведения Кубка конфедераций — 2017 выделено 19,4 млн рублей, сообщает АБН.
Целью закупки является временное ограничение движения транспортных средств на Крестовском острове в целях обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий Кубка конфедераций.
Всего необходимо будет организовать работу 12 контрольно-пропускных пунктов на территории острова. Они будут располагаться у Большого Петровского моста, у Лазаревского моста, у Большого Крестовского моста, на Северной дороге в районе Северной аллеи, на Южной дороге в районе Крестовского проспекта и на набережной Мартынова в районе Гребного канала.