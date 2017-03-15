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На контрольно-пропускные пункты около «Крестовского» выделено 19,4 млн рублей

15 марта 2017, среда. 09:07. Футбол
На организацию и обеспечение функционирования контрольно-пропускных пунктов транспортных средств около стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге в ходе подготовки и проведения Кубка конфедераций — 2017 выделено 19,4 млн рублей, сообщает АБН.

Целью закупки является временное ограничение движения транспортных средств на Крестовском острове в целях обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий Кубка конфедераций.

Всего необходимо будет организовать работу 12 контрольно-пропускных пунктов на территории острова. Они будут располагаться у Большого Петровского моста, у Лазаревского моста, у Большого Крестовского моста, на Северной дороге в районе Северной аллеи, на Южной дороге в районе Крестовского проспекта и на набережной Мартынова в районе Гребного канала.
Источник: АБН Сообщить об ошибке
Теги
Кубок конфедераций Стадион «Крестовский»
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