Матч между КНДР и Малайзией перенесён на 8 июня из-за отношений между странами

Отборочный матч Кубка Азии 2019 года между сборными КНДР и Малайзии, который должен был состояться в Пхеньяне 28 марта, перенесён на 8 июня, сообщает Reuters. Ранее стало известно, что эта встреча не пройдёт в намеченные сроки из-за возникшей дипломатической напряжённости между двумя странами.
Генеральный секретарь Азиатской конфедерации футбола Дато Виндсор Джон также сообщил на пресс-конференции в Куала-Лумпуре, что до 14 апреля будет решён вопрос о месте проведения предстоящего матча. Если отношения между странами не наладятся, возможно, игра пройдёт на нейтральном поле.