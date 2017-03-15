«МЮ» после поражения от «Челси» пришлось возвращаться домой на автобусе

Футболисты «Манчестер Юнайтед» после выездного поражения в четвертьфинале Кубка Англии от «Челси» (0:1) не смогли вылететь домой на самолёте. Как сообщает Daily Mail, манкунианцам пришлось возвращаться домой на автобусе, потратив на обратный путь пять часов.
Отмечается, что данный факт вызвал большое недовольство у главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, так как его команде предстоит подготовка к ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом».
Встреча с российской командой состоится уже 16 марта. В первой игре в Ростове-на-Дону была зафиксирована ничья — 1:1.