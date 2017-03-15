Симонян: состав «Спартака» готов к сражению в Лиге чемпионов

Экс-игрок «Спартака» и первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян прокомментировал, что в сезоне-2018/19 Россию будут представлять три команды в Лиге чемпионов.
«Будут ли наши три команды в Лиге чемпионов конкурентоспособными, пока непонятно. Скажу, что им просто надо быть готовыми к главному еврокубку. Для наших команд это будет очень большой стимул – попасть в Лигу чемпионов. Если ты попадаешь в тройку в чемпионате России, то ты должен быть готов к встрече с европейскими грандами в ЛЧ. Наше шестое место – это событие, которое пойдёт на пользу нашему футболу.
Что касается перспектив «Спартака» в Лиге чемпионов, то если он попадает в элиту европейских команд, то он просто обязан быть готовым к серьёзным матчам. На сегодняшний день состав у «Спартака» готов к сражению в главном еврокубке. Что касается настроя, то это уже вопрос к игрокам и тренерам. Понятно, что некоторые позиции стоит укрепить, в первую очередь оборону», — сказал Симонян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.