Лукаку является главной трансферной целью «Милана»

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку попал в сферу интересов «Милана», который готов побороться за 23-летнего футболиста с «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Арсеналом», «Атлетико» и «ПСЖ». Об этом сообщает Calciomercato.it.
Ожидается, что в апреле этого года «Милан» наконец-то будет продан китайским инвесторам, после чего россонери получат существенную финансовую поддержку. Летом «Милан» будет готов побороться за Лукаку, который является главной трансферной целью клуба.
«Эвертон» оценивает Лукаку в € 80 млн. Ранее Ромелу сообщил руководству «ирисок», что не будет продлевать контракт, истекающий летом 2019 года.