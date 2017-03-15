РФПЛ наложила запрет на проведение матчей на аренах «Ростова» и «Рубина»

Комиссия Российской футбольной Премьер-Лиги по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием наложила запрет на проведение матчей Российской футбольной Премьер-Лиги на стадионы «Олимп-2» в Ростове-на-Дону и «Центральный» в Казани.
«Запрет наложен до устранения выявленных недостатков и приведения полей в соответствие установленным требованиям регламентирующих документов», — говорится на официальном сайте РФПЛ.
31 марта «Рубин» должен на своём поле провести матч с «Зенитом», а 1 апреля запланирован матч «Ростов» — «Краснодар».