Баляйкин: в «Томи» дедовщины нет, и думаю, никогда не будет

Полузащитник «Томи» Евгений Баляйкин рассказал о взаимоотношениях опытных игроков с молодыми футболистами, многие из которых впервые выступают в Премьер-Лиге. В зимнее трансферное окно томскую команду покинули многие ведущие футболисты из-за серьёзных финансовых проблем в «Томи».
«Дедовщины нет, и думаю, никогда не будет. Во всяком случае со стороны нас, опытных футболистов, кто остался в „Томи“. Подсказываем им, конечно, стараемся помочь, чем можем. Бывает, что в игре можно и прикрикнуть, но и они понимают, что это эмоции. И они могут что-то в ответ сказать. Если это по делу, то мы к этому нормально относимся», — сказал Баляйкин в эфире клубного телевидения.