Футболисты «Урала» впервые посетили «Екатеринбург-Арену»

Футболистам показали трибуны, которые во время матчей мундиаля будут способны вместить 35 тыс. зрителей, а также подтрибунные помещения – раздевалки команд, массажные, душевые и разминочные зоны.
В настоящий момент полностью завершены железобетонные работы на всех четырёх трибунах «Екатеринбург-Арены», продолжается устройство стен и перегородок в подтрибунных помещениях, начат монтаж северной сборно-разборной трибуны, ведутся фасадные работы. Накануне был завершён процесс раскружаливания внешнего кольца крыши спортивного объекта, и строители уже приступили к монтажу кровельного покрытия навеса.
Представители команды остались довольны увиденным, отметив просторные раздевалки и другие помещения для команд, а также близость трибун к будущему футбольному полю.