Иванов: «Урал» может провести 2-3 матча чемпионата на новой арене до ЧМ-2018

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился впечатлениями от строящегося стадиона «Екатеринбург-Арена», который футболисты и руководство клуба посетили 15 марта. Арена должна принять матчи чемпионата мира 2018 года, но Иванов не исключает, что до мирового первенства «Урал» проведёт 2-3 тестовых матча в рамках чемпионата страны.
«Стройка идёт, и видно, что в декабре этого года стадион уже будет сдан. У нас никаких нет в этом сомнений. Сегодня мы собрались здесь, чтобы команда посмотрела, где мы будем играть после чемпионата мира. Но я думаю, что 2-3 тестовые игры чемпионата страны мы проведём здесь и до мундиаля. Нам тут всё нравится. Разместить в центре города такой объект – дорогого стоит. Болельщикам будет удобно сюда добираться», — цитирует Иванова пресс-служба «Урала».