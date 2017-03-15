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Измайлов не сможет до конца сезона выступать в РФПЛ

15 марта 2017, среда. 13:15. Футбол
Юрист Михаил Прокопец прокомментировал уход полузащитника Марата Измайлова из «Краснодара», отметив, что в нынешнем сезоне 34-летний футболист больше не сможет быть заявлен за другой клуб РФПЛ. Измайлов уже исключён из заявки, о чём говорится на официальном сайте РФПЛ.

«Для того чтобы игрок мог быть заявлен за другой клуб РФПЛ, должны быть соблюдены два условия. Во-первых, контракт с предыдущим клубом должен был быть расторгнут в регистрационный период с 25 января по 24 февраля. Во-вторых, заявку на игрока нужно было подавать до пятницы. Не уверен, что в случае с Измайловым эти условия соблюдены», – сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Краснодар Марат Измайлов
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