Глушаков и Адриано в преддверии матча с «Локо» вновь работали индивидуально

Полузащитник Денис Глушаков и нападающий Луис Адриано в преддверии матча 20-го тура РФПЛ с «Локомотивом» вновь работали по индивидуальной программе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
15 марта спартаковцы собрались на базе в Тарасовке и провели плановую тренировку. Футболисты размялись, затем выполнили различные упражнения на технику и тактику.
На 16 марта у «Спартака» запланирована утренняя тренировка. Ей будет предшествовать теоретическое занятие.
Матч 20-го тура российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» состоится 18 марта на стадионе в Черкизово. Начало встречи — в 16:30 мск.