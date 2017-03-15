«Вчера я на Московской международной выставке туризма представил мою специальную футбольную летнюю школу в Турции. Презентация вызвала большой интерес. Выстроилась огромная школа за подарками и автографами. Родителей очень заинтересовала моя академия. Я подарил всем футболки, мячи и прочие разные сувениры.
Футбольная академия Руслана Нигматуллина пройдёт в двух отелях в Турции CALISTA LUXURY RESORT и SIRENA BELEK. Я лично буду принимать участие в тренировках. Дети приезжают с родителями, и пока взрослые отдыхают – дети тренируются. Тренировки проходят два раза в день. В этом году я буду работать в таком графике три месяца. В 2015 году через такую выездную школу прошло 300 детей, но в этом сезоне планирую обучить в два раза больше. Тренироваться будут как вратари, так и полевые игроки. Обязательно приедут звёздные гости – это бывшие игроки сборной России. Они проведут свои мастер-классы и пообщаются с детьми. Во всех отношениях прекрасный проект, это возможность потренироваться и отдохнуть», — рассказал Нигматуллин.
Нигматуллин представил летнюю футбольную школу в Турции
Фото: Никита Кузин
Нигматуллин представил летнюю футбольную школу в Турции