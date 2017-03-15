Гендиректор «Арсенала»: опасения по судейству с «Зенитом»? Мы доверяем Еськову

Тульский «Арсенал» не беспокоится по поводу судейства Алексея Еськова во время предстоящего матча 20-го тура РФПЛ с «Зенитом». Об этом сказал генеральный директор туляков Дмитрий Балашов.
После выездной встречи с «Амкаром» (0:1) главный тренер петербургского клуба Мирча Луческу раскритиковал работу арбитра Евгения Турбина, который, на взгляд румынского специалиста, отменил чистый гол и не поставил пенальти после нарушения на Артёме Дзюбе.
«С чего должны быть опасения касательно судейства с «Зенитом»? Мы доверяем Еськову и всем другим российским судьям. Они достаточно профессиональны, умеют судить. У нас нет никаких вопросов», – сказал Балашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Матч «Зенит» — «Арсенал» пройдёт 19 марта на стадионе «Петровский».