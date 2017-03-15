«Реал» откроет в Англии футбольную школу для детей из неблагополучных семей

Руководство «Реала» намерено открыть в Англии футбольную школу для детей из неблагополучных семей и незащищённых слоёв населения. Daily Mail сообщает, что мадридцы откроют школу в рамках партнёрства со школой в Кройдоне, на юге Лондона.
Целью проекта является поддержка молодых людей, развитие их навыков как в спорте, так и в повседневной жизни. Школа будет открыта для социально уязвимых детей и детей из неблагополучных семей в возрасте от 8 до 11 лет.
22 марта директор «Реала» по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо совместно с мэром Лондона Садиком Ханом, а также представителем Кройдона официально объявят об открытии школы.