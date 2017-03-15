Феллайни: игроки «МЮ» знают, как быстро восстановиться, будем готовы к «Ростову»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни рассказал, что, несмотря на долгий путь домой после выездного матча в четвертьфинале Кубка Англии с «Челси» (0:1), манкунианцы смогут восстановиться к предстоящей ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом». Игра пройдёт 16 марта в Манчестере.
Футболисты «Манчестер Юнайтед» после игры с «Челси» не смогли вылететь домой на самолёте. Манкунианцам пришлось возвращаться домой на автобусе, потратив на обратный путь пять часов. В итоге на базу команда из-за сложных дорожных условий прибыла лишь в четыре часа утра.
«Это был долгий путь, но мы профессионалы. Все игроки знают своё тело, и то, как быстро восстановиться. Мы будем готовы к завтрашнему дню», — сказал бельгиец.
В первой игре в Ростове-на-Дону была зафиксирована ничья — 1:1.