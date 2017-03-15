КДК оштрафовал Луческу за неявку на флеш-интервью после игры с «Амкаром»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие решения были вынесены на очередном заседании КДК по итогам 19-го тура российской Премьер-Лиги.
«В матче «Рубин» – «Оренбург», болельщики «Оренбурга» скандировали ненормативную лексику за это клуб оштрафован на 30 тыс. рублей.
В матче «Амкар» – «Зенит» главный тренер петербуржцев Мирча Луческу не явился на обязательное послематчевое флеш-интервью. За этот эпизод он оштрафован на 50 тыс. рублей», — передвёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.