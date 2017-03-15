КДК оштрафовал «Локомотив» за задержку начала игры с «Краснодаром» на три минуты

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие решения были вынесены по матчу 19-го тура РФПЛ «Локомотив» — «Краснодар» на очередном заседании КДК.
«По матчу «Локомотив» – «Краснодар», болельщики «Локомотива» скандировали ненормативную лексику, за это клуб оштрафован на 90 тыс. рублей. Также по вине «Локомотива» начало матча было задержано на три минуты, за это клуб оштрафован на 50 тыс. рублей.
Также Юрий Сёмин покидал пределы технической зоны, за это он оштрафован на 30 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корресопондент «Чемпионата» Никита Кузин.