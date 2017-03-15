Нападающий «Кубани» Гогниев дисквалифицирован на 2 матча за оскорбление судей

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие решения были вынесены по матчу 26-го тура ФНЛ «Сибирь» — «Кубань» (0:0) на очередном заседании КДК. За оскорбление судей нападающий краснодарской команды Спартак Гогниев дисквалифицирован на два матча.
«По матчу 26-го тура ФНЛ «Сибирь» — «Кубань»: у нас присутствовал на заседании игрок «Кубани» Спартак Гогниев. Была запись в рапорте делегата матча о том, что Гогниев оскорбил судейскую бригаду нецензурными словами. Мы приняли решение дисквалифицировать футболиста на два матча ФНЛ», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.