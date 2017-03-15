«Терек» расторг контракт с Кеном

Грозненский «Терек» по обоюдному согласию сторон расторг контракт с бразильским полузащитником Педро Кеном. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В текущем сезоне российской Премьер-Лиги футболист принял участие в одном матче, проведя на поле 66 минут. Руководство «Терека» пожелало Педро Кену удачи и успехов в профессиональной карьере и в личной жизни.
Футболист перешёл в грозненский клуб на правах свободного агента в феврале прошлого года. 29-летний хавбек на родине защищал цвета «Витории Салвадор», «Коритибы», «Васко да Гамы» и «Крузейро».