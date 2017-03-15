Моуринью: Погба не виноват, что является мультимиллионером

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в очередной раз поддержал полузащитника Поля Погба, которому 15 марта исполнилось 24 года. Футболиста обвиняют в том, что он не стоит потраченных на его покупку денег и той зарплаты, которую получает. В августе прошлого года «МЮ» купил Погба у «Ювентуса» за € 110 млн
«Зависть приходит в определённых условиях, а мир постепенно теряет ценности. Я переживаю за будущее поколение, если дела будут складываться таким образом.
Погба не виноват в том, что кто-то считает каждую копейку, а он является мультимиллионером. Это не его вина. Он и его семья заслуживают уважения.
Погба родился в семье рабочих, семья с тремя мальчиками, которым нужно было много кушать, учитывая, какие они гиганты. Так что я уверен, что родители должны были упорно работать на протяжении многих лет ради них.
Погба приехал в Манчестер, будучи подростком. Он борется за свою карьеру, не побоялся уехать в другую страну в поисках более хороших условий. Он достиг вершины благодаря своей работе. Никто просто так ничего ему не дал. Я доволен Полем, клуб им тоже доволен», — цитирует Моуринью Daily Mail.