Колосков: три клуба в ЛЧ добавят интереса к футболу, вся Россия будет смотреть

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал тот факт, что в сезоне-2018/19 Россию будут представлять три команды в Лиге чемпионов.
«Такое достижение вызывает только положительные эмоции. Это значит, что ещё один клуб получит хорошие бонусы за выступление в Лиге чемпионов, а по нынешним временам, в период безденежья, это немаловажно. Кроме того, болельщики получат возможность воочию увидеть игру лучших европейских клубов как на домашнем стадионе, так и за границей. Это создаёт дополнительный стимул для поддержки своего клуба.
Да и в целом это добавит интереса к футболу, потому что вся Россия будет смотреть матчи ЛЧ. Как раз то, что мы называем пропагандой футбола. С какими трудностями столкнутся российские клубы? Трудность только одна – побеждать на футбольном поле. Сейчас даже не стоит думать и подсчитывать очки. Вот начнём играть – тогда можно будет об этом задуматься», — сказал Колосков в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.