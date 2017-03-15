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Феллайни: поле в Ростове тяжёлое, но это уже в прошлом

15 марта 2017, среда. 16:18. Футбол
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом», а также вспомнил о поле в Ростове-на-Дону. Первая встреча недельной давности завершилась вничью (1:1).

«Мы очень хотим попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне и сделаем всё для этого. У нас два пути попасть в этот турнир. Завтра покажем на поле, что мы достойны этого, и, надеюсь, пробьёмся в четвертьфинал Лиги Европы.

Стадион в Ростове дисквалифицировали? Это правда, поле там невероятно тяжёлое. Было трудно, но это в прошлом, теперь главный матч для нас — завтрашний», — передаёт слова Феллайни корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Ростов». Встреча состоится 16 марта. Начало — 23:05 мск.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед ФК Ростов Маруан Феллайни
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15 марта 2017, среда
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