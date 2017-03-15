Бывший полузащитник ЦСКА Эльм завершил карьеру в сборной Швеции

Бывший полузащитник московского ЦСКА Расмус Эльм завершил выступления в сборной Швеции, сообщил главный тренер национальной команды Янне Андерсон.
«Расмус Эльм сообщил, что больше не будет выступать за сборную. Мы должны уважать его решение, желаем ему успехов в клубе», — приводит слова Андерсона официальный сайт федерации футбола Швеции.
28-летний Эльм, в активе которого 39 матчей за национальную команду, ныне выступает за шведский клуб «Кальмар».
Эльм расторг контракт с ЦСКА в январе 2015 года из-за проблем с желудком.