Назаров: матч «Спартак-2» — «Динамо» М – это всё равно настоящее дерби

Народный артист России и болельщик красно-белых Дмитрий Назаров, который посетит домашний матч «Спартака-2» против московского «Динамо» в рамках 27-го тура ФНЛ, поделился ожиданиями от игры.
«Да, этот поединок состоится в рамках турнира ФНЛ, а не Премьер-Лиги. И пусть динамовцам будет противостоять наша вторая команда — это всё равно настоящее дерби! Для молодых спартаковцев воскресная встреча на «Открытие Арене» — серьёзное испытание. Ведь им предстоит встретиться лицом к лицу с лидером турнира. К слову, если бело-голубые сохранят свои позиции до финишной черты, то в следующем сезоне их ожидает матч с нашей главной командой. Так что ближайшая игра на «Открытие Арене» для динамовцев — репетиция перед будущими встречами с основой «Спартака». Ну а тем ребятам, которые в воскресенье выйдут в красно-белых футболках, пожелаю как можно скорее проявить себя, дабы сыграть против того же «Динамо» в турнире Премьер-Лиги», — цитирует Назарова пресс-служба «Спартака».
«Динамо» (58 очков) занимает первое место в турнирной таблице ФНЛ, «Спартак-2» (40) находится на четвёртой строчке. Встреча команд запланирована 19 марта.