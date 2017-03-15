Веретенников: тренерский штаб «Ростова» способен найти выход из любой ситуации

Известный в прошлом нападающий Олег Веретенников, забивавший на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» в составе «Ротора» (2:2) в Кубке УЕФА в 1995 году, поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы «МЮ» — «Ростов». Первая игра завершилась вничью со счётом 1:1.
«Ростов» и к первой игре был готов, а к ответной тем более хорошо подготовится. Единственное, что беспокоит, — это дисквалификации Гацкана и Калачёва, лидеров клуба. Но у команды опытный тренерский штаб, и он способен найти правильный выход из любой ситуации", — заявил Веретенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.