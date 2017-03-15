Источник: Варди во время матча «Лестер» — «Севилья» оскорблял семью Насри

Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Севильей» оскорблял семью полузащитника испанской команды Самира Насри, что в итоге привело к стычке, после которой француз был удалён с поля.
Как сообщает Get French Football News со ссылкой на France Football, английский форвард во время матча неоднократно оскорблял игрока и его семью.
В результате Насри не совладал с эмоциями и боднул Варди головой, за что получил вторую жёлтую карточку и оставил свою команду вдесятером.
Напомним, что «Севилья» в ответном матче проиграла «Лестеру» со счётом 0:2 и вылетела из Лиги чемпионов.
Видео стычки Насри и Варди можно посмотреть в «Твиттере».