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Мутко остался доволен ходом строительства калининградского стадиона ЧМ-2018

15 марта 2017, среда. 18:27. Футбол
Председатель оргкомитета «Россия 2018», заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко остался доволен ходом строительства стадиона в Калининграде, на котором в 2018 году будут проходить матчи чемпионата мира. Об этом Мутко заявил после осмотра арены.

«Строительство стадиона находится в сроках, которые мы планировали, по каким-то видам работ оно даже опережает график. У нас нет никаких сомнений относительно строительной части. Готовность арены – примерно 60%. Нам было крайне важно вовремя подготовить кровлю стадиона, чтобы в ближайшее время можно было выйти на подготовку футбольного газона. Все инженерные системы сюда заведены, практически все вопросы о строительстве сомнений не вызывают. Всё будет сдано вовремя», — приводит слова Мутко Welcome2018.

Вице-премьер отметил хороший темп реконструкции аэропорта Храброво. «По аэропорту могу сказать: огромный прорыв. Видно, что и собственник новый, и заказчик активно приступил к работе. Сдерживающим фактором был подрядчик, но теперь все вопросы сняты, на взлётно-посадочной полосе полным ходом идут работы. Что касается аэровокзального комплекса, я абсолютно уверен, что аэропорт будет введён в строй в поставленный нами срок – в марте 2018 года», — заявил Мутко.
Источник: Welcome2018 Сообщить об ошибке
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Виталий Мутко МЧМ-2018
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15 марта 2017, среда
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