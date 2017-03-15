«Кайрат»: мы не платили «Амкару» € 1 млн за Анене

Казахстанский «Кайрат» опроверг сообщения в прессе о том, что нападающий Чума Анене, ранее выступавший за «Амкар», стоил клубу € 1 млн.
«Информация, распространённая в СМИ, о покупке форварда Анене за € 1 млн не соответствует действительности. Разглашать сведения о сумме трансфера клуб не имеет права в связи с соответствующим соглашением с ФК «Амкар».
ФК «Кайрат» выражает благодарность за содействие в проведении трансфера исполнительному директору ФК «Амкар» Денису Маслову и главному тренеру пермского клуба Гаджи Гаджиеву», — говорится в сообщении пресс-службы «Кайрата».