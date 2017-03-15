Наставник «Сельты» Бериццо: игра в Краснодаре будет матчем жизни и смерти

Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо поделился ожиданиями от ответного гостевого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Краснодара», который состоится 16 марта. В первом матче испанцы на своём поле победили со счётом 2:1.
«Поединок в Краснодаре имеет огромную важность, ведь это матч жизни и смерти. Но мы привыкли играть в середине недели, очень быстро восстанавливаться. Надеемся вернуться из России с улыбками на лицах», — цитирует Бериццо пресс-служба УЕФА.
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