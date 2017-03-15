Капитан «Сельты» Мальо: мы не фавориты в матче с «Краснодаром»

Капитан «Сельты» защитник Уго Мальо поделился ожиданиями от ответного гостевого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Краснодара», который состоится 16 марта. В первом матче испанцы на своём поле победили со счётом 2:1.
«У нас есть небольшое преимущество, но мы не фавориты. Необходимо провести этот матч так, словно это финал. Надо выйти с целью победить, но не допустить риска, извлечь уроки из более сложной ситуации в предыдущем раунде, когда нам пришлось отыгрываться. Теперь отыгрываться должен соперник. Эта неделя может стать фантастической, ведь впереди ещё дерби с «Депортиво». Но первая цель — четвертьфинал Лиги Европы», — цитирует Мальо пресс-служба УЕФА.
Бери игроков «Краснодара» себе в команду и участвуй в конкурсах с денежными призами!