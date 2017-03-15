В Госдуме предложили запретить въезд в Россию футбольным хулиганам

16 марта комитет Госдумы по законодательству рассмотрит поправки к законопроекту, ужесточающему наказание для футбольных хулиганов.
Законопроект подготовили депутаты Игорь Лебедев и Александр Грибов. Авторы законопроекта предлагают уравнять ответственность иностранных и российских болельщиков за нарушения правил поведения на официальных спортивных соревнованиях, а также ввести возможность запрета на въезд в Россию иностранных футбольных хулиганов. Как сообщает «Коммерсантъ», комитет намерен рекомендовать поправки к принятию.
Предлагается внести в Закон о физической культуре и спорте новые положения, согласно которым въезд в Россию иностранцам на время международных спортивных мероприятий будет запрещён, если есть информация, что они нарушили общественный порядок при проведении массовых мероприятий за пределами России или только собираются его нарушить. В законе прописывается возможность не пускать в страну сразу большое количество иностранцев. Порядок принятия решения о запрете въезда и перечень принимающих это решение федеральных органов исполнительной власти устанавливаются правительством.