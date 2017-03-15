Агент Ибрагимовича встретился с представителями «Лос-Анджелес Гэлакси»

Мино Райола, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, провёл последние дни в США, где встречался с представителями «Лос-Анджелес Гэлакси», утверждает Marca.
Контракт Ибрагимовича с манкунианцами истекает в конце текущего сезона, и форвард имеет право свободно вести переговоры с любыми клубами. Помимо «Лос-Анджелес Гэлакси» серьёзный интерес к шведу также проявляют команды из Китая, которые готовы платить ему € 30 млн в год. В то же время «Манчестер Юнайтед» всеми силами стремится удержать Златана в команде ещё на один сезон.
В текущем сезоне чемпионата Англии Ибрагимович провёл 25 матчей, отметившись 15 голами и 4 результативными передачами.