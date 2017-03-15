Хакеры взломали официальный аккаунт «Боруссии» Д в «Твиттере»

Утром 15 марта злоумышленники взломали официальный аккаунт дортмундской «Боруссии» в «Твиттере». Как сообщает Bild, акция могла быть проведена хакерами, которые являются сторонниками президента Турции Реджепа Эрдогана.
Злоумышленники опубликовали сообщение с изображением свастики и обвинением Германии и Нидерландов в нацизме. Спустя некоторое время пост был удалён, а представители пресс-службы клуба опубликовали сообщение с извинениями и благодарностью в адрес подписчиков, которые прислали многочисленные сообщения о взломе аккаунта.
Посмотреть фотографию с сообщением в «Твиттере» от хакеров можно на сайте издания Bild.
Ранее сообщалось, что офис дортмундской «Боруссии» эвакуировали из-за обнаруженного белого порошка.