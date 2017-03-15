Рахимич: буду болеть всей душой за «Ростов» и персонально за Кириченко

Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич, который в составе «армейцев» в 2009 году участвовал в гостевом матче Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (3:3), поделился ожиданиями от ответной встречи 1/8 финала Лиги Европы «МЮ» — «Ростов». Первая игра завершилась вничью со счётом 1:1, ответная пройдёт в четверг, 16 марта, на стадионе «Олд Траффорд».
«Тяжело что-то советовать «Ростову» — у него для этого есть Бердыев, который тщательно разбирает любого соперника. «Ростов» — боевитая команда, знает, как добиваться результата. Пожелаю ему сыграть в свой футбол, на максимуме. Надеюсь, команде хватит сил.
Буду болеть всей душой за «Ростов», за российский футбол. И персонально за Кириченко – Кирю нашего…» — поведал Рахимич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
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