УЕФА огласил цены билетов на финал Лиги Европы

В пятницу, 17 марта, начнётся продажа билетов на финал Лиги Европы, который пройдёт 24 мая на «Френдс Арене» в пригороде Стокгольма. Подать заявку можно до 28 марта.
Вместимость «Френдс Арены» составляет 48 тыс. мест. Из них 37 тыс. достанется болельщикам и нейтральным зрителям.
Поклонникам команд-финалистов будет выделено до 10 тыс. билетов, а 17 тыс. будут реализованы через официальный сайт УЕФА.
Билеты категории 4 можно приобрести по цене € 45, категории 3 – € 70, категории 2 – € 100 и категории 1 – € 150.
Билеты для людей с ограниченными возможностями: € 45 (билет по цене категории билета категории 4 и бесплатный билет для сопровождающей персоны). Молодёжный пакет: € 90 (два билета категории 2 — взрослый и детский — по цене билетов категории 4); всего в продажу для широкой публики поступит 400 молодёжных пакетов (800 билетов).