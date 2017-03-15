В конверте, обнаруженном в офисе «Боруссии» Д, оказалась сахарная пудра

В конверте, который был обнаружен сегодня в офисе дортмундской «Боруссии», оказалась сахарная пудра, сообщает Ruhr Nachrichten.
Сегодня днём офис клуба был полностью эвакуирован из-за обнаруженного на пятом этаже здания белого порошка в конверте. Звонок в полицию поступил в 16:15 по местному времени, на место прибыла пожарная бригада. Сообщалось, что восемь сотрудников офиса могли вступать в контакт с порошком.
В 17:45 по местному времени стало известно, что белым порошком оказалась сахарная пудра, и оцепление здания было снято.