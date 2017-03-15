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Болельщики «Сельты», которым было выделено 1000 билетов, не приедут в Краснодар

15 марта 2017, среда. 21:08. Футбол
Болельщики «Сельты», которым была выделена квота в 1000 билетов на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с «Краснодаром», не будут присутствовать на игре, которая состоится в Краснодаре в четверг, 16 марта. Об этом сообщили в пресс-службе «быков». При этом на матче ожидается аншлаг, а оставшиеся билеты поступят в свободную продажу завтра.

«Все билеты на завтрашний матч проданы. Но на днях выяснилось, что ни один испанский болельщик не приедет на матч. Поэтому завтра 1000 билетов на места, раннее отведённые для гостей, поступят в свободную продажу», — сообщили в пресс-службе корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сельта ФК Краснодар Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
15 марта 2017, среда
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