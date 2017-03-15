«Атлетико» — «Байер»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Атлетико» и «Байера» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который пройдёт в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон». В первом матче испанские футболисты победили на выезде со счётом 4:2.
«Атлетико»: Облак, Врсалько, Годин, Хименес, Эрнандес, Коке, Сауль, Тейе, Феррейра-Карраско, Гризманн, Корреа.
«Байер»: Лено, Драгович, Едвай, Хилберт, Венделл, Баумгартлингер, Брандт, Беллараби, Кампль, Фолланд, Эрнандес.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Байер». Начало встречи — в 22:45 мск.
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