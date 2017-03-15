Данильянц: «Ростов» приехал на матч с «МЮ» для того, чтобы сотворить историю

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился ожиданиями от ответного гостевого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», который состоится 16 марта. В первой встрече команды сыграли вничью со счётом 1:1.
«Погба? Я не люблю выделять каких-то игроков. Каждый футболист «Манчестер Юнайтед» может изменить судьбу матча за одну минуту.
Мой оптимизм перед этой встречей основан на любви и доверии. Каждый болельщик нашей команды верит в то, что мы можем выйти в следующий раунд. Мы здесь для того, чтобы завтра сотворить историю. Если сделаем всё возможное, исход будет положительным», — приводит слова Данильянца BBC Sport.
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